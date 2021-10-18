KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN ve Hanımefendi Genç Yeşilay temsilcileri ile biraraya geldiler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 16 Ekim 2021 Ekim 2021 Cumartesi günü Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılarak, yönetici ve genç Yeşilay temsilcileri ile bir araya geldiler.

Gerçekleşen programda Vali BİLGİN ve Hanımefendi, Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü gönüllülerinin yapmış oldukları çalışmalardan oluşan fotoğraf sergisi gezerek, Kırklareli Üniversitesinde uygulanan Tbm Akran Eğitimleri ve diğer proje çalışmaları ile ilgili bilgiler aldılar.

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