Vali BİLGİN ve Hanımefendi Cumhuriyetin 98. Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evlerinde kalan çocuklarımızı ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 28 Ekim 2021 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramının 98. yılı etkinlikleri Valiliğimize bağlı Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklarımızı ziyaret ettiler...

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Çocuk Evinde kalan çocuklarımız ile hoşça vakit geçirerek, Bayramlarını kutladılar ve hediyelerini verdiler...

Çocuklarımız, emanetimiz, geleceğimizdir. Devletimizin sevgi ve şefkat dolu güvenli kolları her zaman çocuklarımızın yanında.

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