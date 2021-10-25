Vali BİLGİN, tarihi okul binasında incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 25 Ekim 2021 Pazartesi günü İlimiz Merkezinde Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı statüsünde bulunan uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü'nün kuruluş binası olarak hizmet veren ve ardından halen VEFA Sosyal Destek Hizmetleri Binası olarak kullanılan binanın ihalesi ve iş yeri teslimi yapılarak tarihi kimliğine uygun bir şekilde Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından Restitüsyon ve Restorasyon çalışmalarına başlanacak tarihi binada incelemelerde bulundu.

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