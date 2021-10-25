KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, tarihi gar binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 25 Ekim 2021 Pazartesi günü, Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu devam eden tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali BİLGİN gerçekleştirdiği incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Tarihi gar binasında hızla devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Kırklareli halkına yakışır bir sosyal ve kültürel alan vatandaşlarımızın hizmetine gireceğini belirtti. "

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