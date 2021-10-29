Vali BİLGİN, İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu… - Haberler
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Vali BİLGİN, İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu…

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali BİLGİN, İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN, İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 28Ekim 2021 Perşembe günü çok yönlü kullanıma uygun ve modern yapısıyla hizmete açılan Kırklareli İl Halk Kütüphanesini gezerek, incelemelerde bulundu.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Binamızda; Okuma Alanı, Kafe, Servis Alanı, Satranç, Oyun Kulübü, Revir Çocuk Bakım Alanı, 17 Adet Bireysel Çalışma ve Okuma Alanı, Kitap Bölümü, 2 Adet Grup Çalışma Alanı, Kent Kitaplığı, 2 Adet Büyük Okuma Alanı, 22 Kişilik Eğitim Sınıfı, Görsel İşitsel Salon, 64 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Sahne ve Hazırlık Alanları ile Kırklareli halkımıza hizmet veriyor.

Her şey Kırklareli için…

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