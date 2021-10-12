Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 12 Ekim 2021 Salı günü Eczacılar Odası Başkanı Turgut PEHLİVAN ve Oda Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Eczacılar Odası Başkanı PEHLİVAN ve Oda Yöneticileri ile bir süre sohbet ederek, oda çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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