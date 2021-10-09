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Vali BİLGİN'e ziyaret...

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Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Ekim 2021 Cuma günü Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa ALTINTAŞ, Ahmetbey Beldemizde eğitim veren İlkokul, Ortaokul ve Liselerde sınıf başkanı olan öğrenciler ve Okul Müdürlerinden...

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Ekim 2021 Cuma günü Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa ALTINTAŞ, Ahmetbey Beldemizde eğitim veren İlkokul, Ortaokul ve Liselerde sınıf başkanı olan öğrenciler ve Okul Müdürlerinden oluşan heyeti Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkan ALTINTAŞ, okul Müdürleri ve sınıf başkanları ile bir süre sohbet ederek, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgiler aldı.

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