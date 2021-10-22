Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker ÖKSÜZ Belediye Birim Müdürleriyle Bir Araya Geldi

KARS (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker ÖKSÜZ'ün başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile genel değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda Başkan Yardımcıları Vali Yardımcısı Musa Aydemir ve Nihat Oğuz'nda hazır bulunduğu toplantıda; birim müdürlerinden göreve geldiğimiz tarihten itibaren yapılan, devam eden ve planlanan projeler hakkında sunum eşliğinde bilgiler alan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker ÖKSÜZ, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve belediye hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin gözetilmesi konularında birim müdürlerine uyarılarda bulundu.

Belediye hizmetleri açısından yıllarca ihmal edilen Gazi Kars'ın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması adına herkesin üstüne düşen sorumluğu fedakarca yerine getirmesi gerektiğini belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker ÖKSÜZ, Devam eden alt yapı ve yol çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması yönünde talimatlarda bulundu.

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