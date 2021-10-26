Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Stk Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

PERVARİ, SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte yürütülen yatırım ve projeler ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, kentin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili görüş ve fikir alışverişinde bulundu.

Kentin sosyal ve ekonomik olarak kalkınması, daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürülmesinde sivil toplum örgütlerinin görüş ve desteklerinin kendileri için önemli ve değerli olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir ve beraber olmak, onlara en iyi şekilde hizmet vermek adına kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada işbirliği içinde hareket etmelerinin gerekliliğine dikkat çekti.

İlimize yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile kentin sorunları ve yürütülen çalışmalar üzerine STK temsilcilerini bilgilendiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in önümüzdeki süreçte daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi.

Geçen yıldan bu yana Belediye ve kamu yatırımlarının önemli bir kısmının tamamlanarak hizmete girdiğini, planlama aşamasında olan yatırımlar ve ihtiyaçların da belirlendiğini belirten Vali Hacıbektaşğlu, Valiliğimiz, Siirt Belediyesi, tüm kurumlarımız ve STK'larla birlikte tüm gücümüzle, imkanlarımızla gönül birliği yaparak, Siirt'imiz için el birliği ile en iyi hizmetleri sunmak için büyük bir gayret ve çalışma içinde olduklarını belitti.

Kent ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Kentsel dönüşüm, Gökçebağ Köprüsü, Siirt- Pervari Karayolu, Pervari Doğan Çemikari Şırnak-Çatak karayolu, Pervari Çemikari Doğan güvenlik yolu, Su ilave kaynak temini ve su arıtma kapasitesinin artırılması, Atık su arıtma tesisi kapasitesinin artırılması, Kızlar tepesi Sosyal tesislerinin halka açılması, Hz. Fairullah Caddesi iyileştirme çalışmaları, Çinko İzabe Tesisi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yapıların durumu, Botan Vadisi Milli Parkının turizme kazandırılması, Eğitim yatırımları, 500 Yataklı Şehir Tipi Araştırma Hastanesi ile ilgili çalışmalar ile kentin alt ve üst yapı çalışmaları asfalt, parke, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra STK temsilcilerine söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Toplantı görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.

Siirt Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen STK toplantısına; Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Bülbül, Kadir Yıldız ve Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden ve kentteki STK ve dernek temsilcileri katıldı.

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