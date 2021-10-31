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Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Siirt Valisi Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile birlikte Cumhuriyet Caddesi ve Ulus Mahallesi GAP Taksi civarındaki esnaf ve vatandaşlarla biraya geldiler.

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile birlikte Cumhuriyet Caddesi ve Ulus Mahallesi GAP Taksi civarındaki esnaf ve vatandaşlarla biraya geldiler.

Çarşı esnafı ve vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kente yürütülen yatırım ve projeler halkında esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kentte oluşan huzur ve güven iklimi ile birlikte vatandaşların yaşam standartlarının daha da yükseltilmesi için yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

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