Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Düzenlenen Konferansa Katıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Peygamber Efendimizi anlamayı, yaşamayı, anlatmayı amaçlayan bir hafta olan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansa katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İsmail İpek'in açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım;

Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lakin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;

Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Mehmet Akif Ersoy

Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece Mevlid Gecesi'ydi. 15 asır evvel böyle bir gecede kainatın en büyük hadisesi yaşanmıştı. Bu mübarek gecenin sabahında bunalan beşerin hayat ufkunda ilahi bir nur doğmuştu. İbrahim aleyhi's-selam'ın "Soyumuzdan, onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz! Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. " (Diyanet İşleri Başkanlığı Meali, Bakara Suresi 129. Ayet) diye ettiği dua kabul olmuş, Son Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştu.

Hz. Peygamberin doğumuyla insanlık için yeni bir devir açılmıştı. Hz. Peygamberin dünyayı teşrifiyle, gönülleri karartan küfür ve zulüm kalkacak, hak ve adalet gelecek, İbrahim Aleyhi's-selam'ın inandığı ve tebliğ ettiği tevhid akidesi yeniden canlanacaktı. İnsanlar cehaletten ve esaretten kurtulacak, ilme ve hürriyete kavuşacaktı. İnsanlar arasındaki merhamet ve iyilikler artacak, kardeşlik duygusu oluşacak, güzel ahlak insanlar arasında yayılacaktı. Tembellik yerini çalışkanlığa, gaflet yerini feraset ve irfana bırakacaktı. Kadınlara olan bakış açısı değişecek kadınlar toplum hayatındaki itibarlı yerini alacaktı.

Hz. Muhammed (s. a. v. ) mükemmelliğin somut bir örneğidir. O, Allah (c. c. ) tarafından bizim için seçilen örnek bir insandır. O'nun yolunu, izini takip eden herkese hem dünya hem ahiret için büyük faydalar vardır.

Peygamber efendimizin hayatının her safhasını, her aşamasını takip ve tatbik etmeliyiz. Gençliği, evliliği, yaşlılığı, dostluğu, idareciliği, tüccarlığı, mücadeleleri ile Hz. Muhammed Mustafa (s. a. v. ) bizim hayatımızın her safhasının rehberidir. Nitekim Kuran-ı Kerim'de Ahzab Suresi 21. Ayette "Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. " diyerek Peygamber Efendimizin bizim için örnekliği anlatılmıştır.

Bu hafta, Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir haftadır.

Bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması Diyanet İşleri Başkanlığınca "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi vefalı olma konusunda da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehber olmuştur. Efendimizin (s. a. s. ) hayatı; Allah'ın emirlerine, ailesine, dostlarına ve çevresine vefa örnekleri ile doludur. Nitekim Hz. Peygamber (s. a. s. ) İslam'a hizmet etmiş olanlara karşı her zaman vefalı davranmıştır. Onların hizmet ve iyiliklerini asla karşılıksız bırakmamış, üzerinde emeği olan hiç kimseyi unutmamış, hayatı boyunca onlara hep vefa göstermiştir.

Allah yolunda şehit düşenleri de asla unutmayan Peygamber Efendimiz (s. a. s. ), onların çocuklarının yetiştirilmesini, geride kalan ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya çalışmış, ashabını da bu konuda teşvik edip yönlendirmiştir. Hz. Peygamber (s. a. s. ), iyiliğini görüp ahirete irtihal etmiş tüm insanları da hayırla yad etmiş, geride bıraktıklarına sahip çıkarak onları himayesinde bulundurmuştur. Onun vefası, varlıkta da yoklukta da aynıdır ve sadece inananları değil inanmayanları da etkisi altına almıştır. Rabbim Peygamber Efendimizin vefa duygusu ve güzel ahlakını içselleştiren ve hayatına tatbik eden kullarından olmayı nasip etsin.

Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve değerli Tekirdağ'lıların Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni ve Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik eder; Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Şimdi seni ananlar, anıyor ağlar gibi,

Ey Yetimler Yetimi, Ey Garibler Garibi,

Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi...

Nerde kaldın Ey Rasul, nerde kaldın Ey Nebi.

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı?

Daha dünyaya gelmeden, mü'minlerin vardı.

Ve bir gün ki gaflet, o, çöller kadardı,

Halime'nin kucağında, Abdullah'ın yetimi,

Amine'nin emaneti ağlardı! Hatice'nin goncası, Aişe'nin gülüydün,

Ümmetinin göz bebeği, göklerin Rasulüydün

Arif Nihat Asya

Es Selatu Vesselamu Aleyke ya Rasullahlah

Es Selatu Vesselamu Aleyke ya Habiballah

Es Selatu Vesselamu Aleyke ya Seyyiden Evveline Vel Ahirin

Vel Hamdullillahi Rabbil Alemin

Vali Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından "Süleymanpaşa Müftülüğü İlahi Korosu" Peygamber Efendimize hürmet, muhabbet ve hasret dolu sözlerle örülü ilahilerden oluşan bir dinleti sundu.

Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansı verdi.

Dekan Vatandaş konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: "Hepimiz biliyoruz ki, herkes bir şekilde sevilir ama insanlık tarihinde hiç kimse onun kadar sevilmemiştir. Peygamber efendimizin yolunda olmayanlar ama Peygamber efendimizin yolunu hayranlıkla izleyenler de, onu takdirle anmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Ünlü Alman Edebiyatçısı Goethe bir sözü bu durumu örnek olmaktadır. Goethe diyor ki "O'nun son basamağında olduğu merdivenin ancak ilk basamağına kadar çıkabiliyoruz. Onunla aramızdaki güzellikler, hakkaniyet, adalet adına olan mesafeleri hiçbir gün kapatamadık ve kapatamayacağız. "

Tolstay'da bu konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir. Her insan sevildikçe, taktir edildikçe, bu yüceliği kendine atfetmeye, bir müddet sonra bu işlerin öznesi, sahibi benim demeye başlar. Bunun tek istisnası Hz. Muhammed'dir. O yücelerin, yücesiydi ama kendini hep Allah karşısında sıradan bir kul olarak gördü. Bu onu çok yüceltti. "

Ardından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Vali Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası Programına Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve eşi Selda Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Mustafa Çetinkaya, İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

