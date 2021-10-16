Vali Aziz Yıldırım şehit ailesine

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bir asayiş olayına müdahale için gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesini ziyaret ederek "şehitlik belgesi" verdi.

Vali Yıldırım, şehidin ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da aileye, şehidin fotoğrafını takdim etti.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Şehit aileleri bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu vesileyle şehidin kutsal emaneti olan ailesine bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız." dedi.

Yıldırım, şehidin ailesine "şehitlik belgesi"ni verdi.

İl Müftüsü İsmail İpek Kuran-ı Kerim okudu, şehit Koşal ve tüm şehitler için dua etti.

Ziyarete Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç da katıldı.