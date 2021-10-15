Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesine

Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesini ziyaret ederek "Şehitlik Belgesi"ni taktim etti.

Vali Yıldırım, şehidimizin ailesine "Şehitlik Belgesi"ni taktim ederek başsağlığı ve sabırlar diledi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ta şehidimizin ailesi şehidimizin fotoğrafını taktim ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım; "Şehit aileleri bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu vesileyle şehidin kutsal emaneti olan ailesine bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü İsmail İpek Kuran-ı Kerim okudu ve Şehidimiz Gökçen Koşal ve tüm şehitlerimiz için dua etti.

"Şehitlik Belgesi" takdim ziyaretinde Vali Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç ve İl Müftüsü İsmail İpek eşlik etti.

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