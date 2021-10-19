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Vali Aziz Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Aziz Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi

"19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım; "Muhtarlar devlet teşkilatı içerisinde en önemli birimlerden biridir çünkü halkla doğrudan doğruya irtibat kuran, halk tarafından seçilen, sevildiği, sayıldığı için seçilen insanlardır muhtarlar. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyorum. " dedi.

Ardından Vali Yıldırım, muhtarlarla bir süre sohbet ederek muhtarların görev yaptığı mahallerle ilgili talep ve sıkıntılarını dinledi.

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