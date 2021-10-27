Vali Aziz Yıldırım, İnşaatı Devam Eden Kervancı İlkokulu'nu Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çorlu ilçemizde Bağışçı Kervancı Dış Ticaret İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yaptırılan 24 Derslikli İlkokul Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Vali Yıldırım, yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aziz Yıldırım'a Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan eşlik etti.

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