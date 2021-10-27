Vali Aziz Yıldırım Çorlu Trafik Eğitim Parkı'nı Ziyaret Etti

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çorlu Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyarette çocuklarla sohbet eden Vali Aziz Yıldırım, çocuklara trafikle ilgili sorular sordu. Öğrencilerden gelen cevaplar karşısında öğrencileri tebrik eden Vali Aziz Yıldırım daha sonra öğrencilerin eğitim parkurundaki eğitimlerini izledi. Çocukları tebrik eden Vali Aziz Yıldırım daha sonra teorik eğitimlerin verildiği sınıfları da ziyaret etti.

Trafik Eğitim Parkı'nda konuşan Vali Aziz Yıldırım; "Trafik Eğitim Parkı'nı yaklaşık 2 sene önce büyükşehir belediyemizle birlikte yapmıştık, bizlerde fikir vermiştik projesini hazırlamıştık. Pandemi nedeniyle çok fazla eğitim parkurunu kullanamadık. Pandemiden sonra bu seneki eğitim yılında tekrar kullanmaya başladık. Tekirdağ'daki Çorlu'daki okullarımız buraya sırayla gelecekler. Bizim trafikteki eğitmenlerimiz aracılığıyla da buradaki eğitimlerini alacaklar. Çocuklarımız akülü arabalarla tam bir trafik ortamında, gerçek trafikteymişçesine bir faaliyet ortaya koyuyorlar. Işıklandırmalarıyla, yaya geçitleriyle, üst geçitleriyle trafik levhalarıyla tam bir eğitim alanı burası. Çok aynı zamanda teorik eğitimin verildiği sınıflarımızda mevcut. Trafik güvenliği çok önemli Sayın Bakanımız bu konunun üzerinde duruyor. Bizde sahada bu konuda çok hassas davranıyoruz. Yaya güvenliği önceliğimiz. Yayalarımızın önceliğini anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

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