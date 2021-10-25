Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru'ya İade-i Ziyarette Bulundu
Vali Aziz Yıldırım, 20. 08. 2021 tarihli ve 2021/31574 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çerkezköy Kaymakamlığı görevine atanan Murat Duru'ya iade-i ziyarette bulundu.
Vali Aziz Yıldırım, 20. 08. 2021 tarihli ve 2021/31574 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çerkezköy Kaymakamlığı görevine atanan Murat Duru'ya iade-i ziyarette bulundu.
Kaymakam Duru ile bir süre görüşen Vali Yıldırım, yeni görevinde başarılar diledi.
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