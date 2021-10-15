Vali Aziz Yıldırım Bilim Şenliği Açılış Programına Katıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Hedef kitlesini; 10-18 yaş aralığındaki temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler, velilerimiz ve Tekirdağ halkının oluşturduğu "Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile çocuklarımızın bilgi, beceri ve düşünme kapasitelerini arttırarak; problem çözme becerilerini geliştirmek, bilimsel gerçeklikler ışığında hayatla ilgili daha anlaşılır, etkili ve kalıcı çözümler sağlamalarına dair bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel sahne şovları, kreatif etkinlikler, laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar ve söyleşiler ile katılımcıların temel fiziksel olguları fark etmelerinin sağlanması; araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin arttırılması, bilimsel düşünme ve bilimi yaşama geçirme kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda düzenlenen Bilim Şenliği'nin Açılış Programı Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ın katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başladı.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan bir konuşma yaptı. Müdür Ulusan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "TÜBİTAK'ın temel amaçlarından birisi olan, toplum genelinde bilim okur-yazarlığını teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

TÜBİTAK, proje ve yarışma kategorilerinde etkinlikler yürütmektedir. Bu kapsamda da ilimizde yoğun bir bilgilendirme faaliyeti yürütmekte olup, daha çok öğrencimizim proje ve yarışmalara dahil olması için Milli Eğitim camiası olarak büyük özen göstermekteyiz.

Öğrenci ve öğretmenlerimizin gayretleri neticesinde; 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında son üç yılda toplam 2 projemiz hibelendirildi ve başarılı şekilde uygulanarak sonuçlandırıldı.

Doktora derecesine sahip olan öğretmenlerimizin proje yürütebildiği 4005 Yenilikçi EğitimUygulamaları Destekleme Programı kapsamında «İçindeki Sen Zorbalığı Yen» isimli proje il genelinde uygulandı.

4006 Bilim Fuarları Destekleme Programda kapsamında ise son üç yılda 174 okulumuzun bilim fuar başvurusu başarılı bulunarak hibelendirildi.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında il genelinde son üç yılda 439 başvuru yapıldı, bunlardan 19 tanesi İstanbul Avrupa Bölge

Sergisi'ne katılmaya hak kazandı. 2204 A Lise kategorisinde ise il genelinde son üç yılda 233 başvurudan 26 tanesi İstanbul Avrupa Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazandı.

2021 yılında bölge sergisine kalan 2 okulumuzdan Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye birincisi; Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi ise Türkiye ikincisi oldu. Yarışmalarda başarılı olan öğrenci ve öğretmenlerimize Sayın Valimizin teşrifleri ile yine bu salonda 6 Ekim 2021 Çarşamba günü yapılan tören ile teşekkür belgeleri takdim edildi.

Şu an açılışını yapmış olduğumuz "Bilmeyen Kalmasın Projesi" üçüncü kez TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında başarılı bulunarak hibelendirildi.

15, 16, 17 Ekim 2021 tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek olan Bilim Şenliğinde; 35 atölye, 2 yarışma ve sergi, Planetaryum gösterimi, Deney gösterileri ile 3 seminer yer alacaktır. "

Müdür Ulusan'ın konuşmasının ardından TÜBİTAK 4007-Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ardından öğrencilerin yaptığı resimler, çizimler, robotik kodlama ile yapılan projeler ve diğer projelerin bulunduğu atölyeler, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

Vali Yıldırım'a öğretmen ve öğrenciler projelerini tanıttı, Vali Yıldırım'da öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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