Vali Aziz Yıldırım 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Tarafından Verilen Konsere Katıldı - Haberler
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Vali Aziz Yıldırım 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Tarafından Verilen Konsere Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Aziz Yıldırım 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Tarafından Verilen Konsere Katıldı

Vali Aziz Yıldırım, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100. Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından verilen konsere katıldı.

SAKARYA (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100. Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından verilen konsere katıldı.

Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen günümüz eserlerinden ve marşlardan oluşan konser, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Vali Yıldırım, konserin ardından bando ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konsere Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, 8. Mekanize Merkez Komutanı Ümit Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

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