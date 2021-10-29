Vali Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti
"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 98. Yılı Kutlamaları" kapsamında, Eskişehir Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi.
ESKİŞEHİR (Habermetre) - " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 98. Yılı Kutlamaları" kapsamında, Eskişehir Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi.
Valilik Makam Salonu'nda düzenlenen törende, Vali Erol Ayyıldız tebrikleri kabul etti.
Törene; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, askeri erkan, vali yardımcıları, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tebriklerin alınmasının ardından program sona erdi.