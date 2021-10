Vali Ayhan, Şeker Pancarı ve Mor Patates Hasadına Katıldı

SİVAS (Habermetre) - Sivas Valisi Salih Ayhan, içerdiği şeker oranı, kalitesi ve ekim alanı ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden olan Sivas'ta, devam eden şeker pancarı hasadı ile karbonhidrat, potasyom, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan 'Mor Patates' hasadına katıldı.

Sivaslı çiftçilerin her fırsatta yanında olan Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Çukurbelen köyüne giderek şeker pancarı hasadına katıldı. Traktörün direksiyonuna geçen ve hasat yapan Vali Salih Ayhan, bu senenin son hasatlarını yaptıklarını söyledi.

Çiftçiler için bu senenin zor geçtiğini ifade eden Vali Ayhan, "Gerek kuraklık olsun gerek mevsimsel kaynaklı olarak ikinci defa ekim yapmak zorunda kalındı. O nedenle bu sene çiftçilerimiz için zor bir yıl geçti ama hamdolsun yine de emek verdiler, alın teri döktüler, akıl terleri verdiler emeklerinin karşılıklarını almaya çalıştılar. Devletimizde onlara her türlü desteği verdi vermeye devam ediyor. Şöyle baktığımızda bitkisel ürünler bakımından tahıl ürünleri, hububat ürünleri ilimiz genelinde çokça yaygın olarak ekilmekte. Tabi yeni alanların açılmasıyla birlikte, sulama alanları, barajların göletlerin yapılmasıyla birlikte diğer endüstriyel ürünlerde şeker pancarı başta olmakla birlikte, patates çerezlik ayçiçeği gibi ürünlerle ürün deseni çeşitlenmiş oldu ve katma değeri yüksek birazda çiftçimizin hem alım garantisi olması hem de ektiğinin karşılığını alması açısından da ürün çeşidi, ürün miktarı açısında iyi bir noktaya gelindi. " dedi.

Şeker Pancarı Üretimi Her Geçen Yıl Artıyor

Sivas'ta son 3 yılda şeker pancarı üretiminin arttığını belirten Vali Ayhan, "2019 yılında 180 bin dekar alanda yaklaşık olarak 900 bin tona yakın şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl bu rakam 190 bine çıktı ve üretim miktarı 1 milyonu geçti. Bu senede 196 bin yani 200 bin dekara yakın Sivas'ımızda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi ve şuanda 1 milyon 200 bin tonu geçmiş bulunmaktadır. Mevsimsel nedenlerden sıcaklık, gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı farkından dolayı şeker oranının yüksek olmasından dolayı yeni tarımsal sulama alanlarının açılmış olması, çiftçimizin bilgilenmesi gibi bu nedenler bir araya getirdiğimiz zaman bu artış normal. İnşallah seneye bu artış daha da artacak. " diye konuştu.

Her Zaman Çiftçimizin Yanındayız

Hem ekim dönemlerinde hem de hasat dönemlerinde çiftçilerin yanında olduğunu belirten Ayhan şöyle konuştu:

"Çiftçimize bol, bereketli kazançlar diliyorum bu hasatlarda hem ekim döneminde, hem hasat döneminde onların yanında olmamızın temel nedeni her zaman çiftçimizin yanındayız. Onların sıkıntılarını çözebildiğimiz kadar çözmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz, onları motive ediyoruz, sıkıntılarını görüyoruz, onları yukarıya taşıyoruz, büyüklerimize aktarıyoruz, onlarda sağ olsun büyüklerimizde çiftçiye yardımcı oluyor. Eksiğimiz var ama geçmişe baktığımızda iyi bir noktadayız. Bende öğrencilik döneminde şeker pancarı eken birisiyim şeker pancarını çatalla sökerdik bıçakla keserdik römork doldururduk kantara götürürdük zor ve meşakkatli olurdu. Tekrardan hayırlı olsun, bereketli olsun çiftçimizin yüzü gülsün ekilen her karış toprak atılan her tohum bu ülkenin geleceği için diyoruz tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Mor Patates Hasadı Yapıldı

Vali Salih Ayhan, şeker pancarı hasadının ardından Hafik ilçesine bağlı Göydün köyüne geçti. Burada Sivas'ta son yıllarda üretimi yapılan 'Mor Patates' hasadına katılan Vali Ayhan, çiftçilerle birlikte tarlada patates sökümü yaptı.

'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' vizyonu kapsamında Sivas'ın coğrafyasındaki tüm alanların ekilebilir hale getirmek ve ürün miktarını artırmak olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Bunun içinde ürün miktarını artıracağız, ürün çeşitliliğini artıracağız. Sözleşmeli üreticilik yani güvenli alım yolunu açacağız. Bunu daha bu toprakların anlam bulmasını sağlayacağız ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin de yolunu açacağız. Bu tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin de güzel örneklerinden biriside mor patates. " dedi.

Türkiye'nin Tüm Mor Patates Tohumu Sivas'tan

Türkiye'nin tüm mor patates tohumunun Sivas'tan karşılandığını belirten Vali Ayhan, "30 dekarda yaklaşık 70 ton üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek bir endüstriyel bir bitkidir. " diye konuştu.

Patates ve Şeker Pancarı Sivas Ekonomisine 1 Milyar Katkı Sağladı

Yemeklik ve tohumluk patateste Sivas'ın Türkiye'de söz sahibi bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan şöyle konuştu:

"Şeker pancarı ve patatesi birlikte değerlendirdiğimiz zaman, Sivas ekonomisine 1 milyar liranın üzerinde bir kaynak ilimize girmektedir. Bu çok değerli bir rakamdır bunu daha da artıracağız inşallah. Ben bu 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' vizyonumuzun altını dolduran arkadaşlara da teşekkür ediyorum her karışımız ekilecek, ekilmedik bir alan bırakmayacağız. Her zaman söylüyorum her atılan tohumda bu geleceğin içinde tuğla atılmıştır. Tarım savunma sanayi kadar önemlidir. İnsan var olduğu sürece bu alan hep devam edecek ve ihtiyacalar artarak da devam edecek çiftçimizi tebrik ediyorum, çiftçimize biz dostuz, toprağa dostuz, toprağın kokusuna dostuz. Bu şekilde de bunu da sahada göstermeye çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. "

Sivas, Bir Değerini Daha Kazanıyor

Hafik Gölü'nün ekolojik sistemini tüm güzellikleriyle koruyacak olan çevre düzenleme projesinde çalışmalar başladı. Vali Salih Ayhan, göl çevresinde incelemelerde bulunarak idari ve teknik sorumlulardan bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi'nin marifetiyle gölün eko sistemine uygun ahşap ve taş ağırlıklı düzenleme çalışmaları yapılacak. Bölgede çalışmaların özenli ve hassasiyetle yürütüleceğini belirten Vali Ayhan, "Göl çevresinde yürüyüş parkurları, sosyal donatı alanları belli bir noktada hizmet verecek şekilde planlandı. Hafik Gölü'nü en güzel şekilde turizme kazandıracağız. Sivas'a hayırlı olsun. " dedi.

