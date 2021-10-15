Vali Ayhan, Eğitim Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

SİVAS (Habermetre) - Vali Salih Ayhan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nı değerlendirmek ve yapılan ön hazırlıkları istişare etmek üzere merkez okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il merkezindeki okulların müdürleri katıldı.

Ergüven Aslan: Başarı Okuldan ve Öğretmenler Odasından Geçiyor

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise yönetim ve organizasyonda başarının, okuldan ve öğretmenler odasından geçtiğini belirterek "Okuldaki iklim ve huzur bozulduğunda bizim yaptığımız faaliyetler, projeler, değerlendirmelerin birçoğu sekteye uğramakta. Bu nedenle inisiyatif alma ve huzurlu bir ortam kurma noktasında önümüzdeki süreç için önemli bir yer tutacağınızı ifade etmek isterim. " dedi.

Aslan, eğitimde başarıyı artırmak için uygulanan ve uygulanması planlanan akademik çalışmalar başta olmak üzere; sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Aslan, ayrıca Sivas'ta öğretmenlerin yüzde 87'sinin aşısını tamamladığını ve salgınla mücadelede alınması gerekenler hakkında okul müdürlerine bilgi verdi.

Salgın Sürecini Verimli Geçirdik

Aslan'ın sunumunun ardından okul müdürlerine seslenen Vali Salih Ayhan, eğitimle ilgili her konuyu çok önemsediklerine dikkat çekti. Tüm dünyada salgının en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirten Vali Ayhan, "Her ülke bu süreç ile ilgili çeşitli çözümler geliştirdi. Biz ülke olarak aldığımız aksiyonlarla örnek modeller ortaya koyduk. Uzaktan eğitim altyapımızı büyük bir hızla geliştirdik. Bunun yanında çocuklarımızın bu hizmete ulaşmasına imkan sağlamak için tablet desteklerinde bulunduk. Şehrimizde bu süreci sizlerin de büyük desteği ile oldukça verimli geçirdik. Çocuklarımızı uzaktan eğitimin yanında; KÖPRÜ, Sanat Sivas, Spor Sivas ve Sen Yeter ki Oku, Sivas İçin Kitap Vakti gibi projelerimizle çok yönlü olarak geliştirmek için büyük çaba sarf ettik. " dedi.

Üzerimize Düşen Büyük Sorumluluk Var

Ülkemizin aşılama konusunda ortaya koyduğu başarılı çalışmalar neticesinde okulların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime açıldığını kaydeden Vali Ayhan, "Biliyoruz ki okullarda öğretmeni ve akranlarıyla bir arada verilen eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu bilinç ile okullarımızı açık tutabilmek adına hala üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var. Okullarımızın salgın şartlarında güvenli bir şekilde eğitim vermesi için gereken tüm şartları oluşturmak zorundayız ve bu konuda asla rehavete kapılmamalıyız. " ifadelerini kullandı.

2 Yıldır LGS ve YKS'de Önemli Yükseliş Yakaladık

Sivas'ın gerek fiziki altyapısı, gerek öğretmen ihtiyacı bakımından ülkemizin en iyi durumda olan şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Ayhan, "Bunun yanında eğitimi olmazsa olamazımız olarak gören anlayışımızla, geliştirdiğimiz projelerle bu altyapımıza ruh katmaya gayret ediyoruz. İki yıldır büyük bir titizlikle yürüttüğümüz KÖPRÜ projesi ile LGS ve YKS'de çok önemli bir yükseliş yakaladık. Bunu sizlerin ve öğretmenlerimizin inancı ile başardık. Salgını bir bahane olarak görmeden, bu yıl da bu başarıyı sürdürmüş olmak bizim için çok kıymetli. Bu anlamda emeği geçen sizleri ve öğretmenlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Elbette okullarımız sadece akademik başarının hedeflendiği yerler değil. Bizler çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donatılmış, 21. YY becerilerine sahip, aklı ve zevki selim bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. " diye konuştu.

En Büyük Sorumluluğunuz Öğrencileriniz

Okul müdürlerinden hakkaniyet içerisinde bir yönetim tarzının belirlemelerini isteyen Vali Ayhan, "Bulunduğunuz koltuklar, sizlere emanet edilen sorumluluğu ve vebali yüksek makamlar. Her an bu bilinçle hareket etmek zorundasınız. Okulunuzda hakkaniyet içerisinde bir yönetim tarzı belirlemelisiniz. Öğretmenlerini yanına alamayan bir idarenin başarılı olması mümkün değil. Okulunuzda oluşturduğunuz kültür sizlerin gerçek başarısını gösteren en önemli göstergedir. En büyük sorumluluğunuz da öğrencileriniz. Öğrenciden uzak, onları anlamayan, gözlerinin içine bakmayan, sorunlarıyla ilgilenmeyen, fikirlerine kıymet vermeyen bir idari yapının da başarılı olması mümkün değil. Okullarda adaletten uzak hiçbir yaklaşıma ve keyfiyete müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Bu konudaki duruşumun hepiniz tarafından bilindiğini düşünüyorum. " dedi.

Eğitimin Önceliği Çocuktur

Sivas'ta 115 bin 593 öğrenci ile yüz yüze eğitim verildiğini ifade eden Vali Ayhan konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Eğitimde bir başarı istiyorsak, tüm paydaşlar olarak hepimizin gereken özveriyi göstermesi gerekiyor. Bir oldukça, aynı anlayış üzerinde birleştikçe güçlü olabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Eğitimin önceliği çocuktur. Bunun önüne hiç kimse geçemez. Bunu asla aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. 115 bin 593 öğrencimizle yüz yüze eğitim öğretime başladık. Tüm çocuklarımız yüz yüze eğitimi özledi. Bu özlemi büyük bir başarıya dönüştürmek bizim elimizde. Bu sinerjiyle beraber verimli bir eğitim-öğretim yılı geçireceğimiz kanaatindeyim. "

Toplantının sonunda Vali Salih Ayhan, okul müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Vali Salih Ayhan, Valilik Ek Bina Makam Toplantı Salonu'nda da İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin olarak yüz yüze eğitim süreci ile okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için alınan tedbirler değerlendirildi.

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