VALİ ARSLANTAŞ, YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK TEMALI ETKİNLİTE YAŞLI ÇINARLARIMIZLA YÜRÜYÜŞ YAPTI - Haberler
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VALİ ARSLANTAŞ, YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK TEMALI ETKİNLİTE YAŞLI ÇINARLARIMIZLA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ARSLANTAŞ, YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK TEMALI ETKİNLİTE YAŞLI ÇINARLARIMIZLA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yerden Göğe Kadar Sağlık" Temalı Etkinliğe katıldı.

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yerden Göğe Kadar Sağlık" Temalı Etkinliğe katıldı.

Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi nedeniyle, toplumda başta obezite olmak üzere, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaya başladı.

Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak, halkımızı bilinçlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam programı kapsamında İlimizde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen farkındalık etkinliğinde Yaşlı çınarlarımızla yürüyüş yapan Vali Arslantaş, etkinlik alanında hazırlanan standları ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Halk plajında düzenlenen programda Yaşlılar ile bol bol sohbet etme fırsatı bulan Vali Arslantaş, renkli görüntülere sahne olan programda etkinlik kapsamında yamaç paraşütü yapan sporcuları izledi.

Programın sonunda yaptığı değerlendirmede, sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için, fiziksel aktivitelerin önemine vurgu yapan Vali Arslantaş, 7'den 70'mişe herkesi hareketli yasam, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında duyarlı olmaya davet etti.

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Haber: VALİ ARSLANTAŞ, YERDEN GÖĞE KADAR SAĞLIK TEMALI ETKİNLİTE YAŞLI ÇINARLARIMIZLA YÜRÜYÜŞ YAPTI - Haberler
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