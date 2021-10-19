VALİ ARSLANTAŞ, MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ESMA-İ HÜSNA SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Esma-i Hüsna Sergisinin açılışına katıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı tarafından hazırlanan Esma-i Hüsna Sergisi, Yukarı Pazar tarihi Şehir Kulübünde Mevlid-i Nebi Haftası süresince ziyarete açık kalacak.

Sergi açılışı öncesi kısa bir konuşma yapan Vali Arslantaş; Ortaya dökülen emek için Resim Öğretmeni Nalcı'yı tebrik ettiğini ifade ederek, "İnşallah bizde şimdi her bir ismin önünde, o ismin anlamını bir kere daha tefekkür etme fırsatı bulacağız" dedi.

Plaket takdimlerinin ardından Vali Arslantaş beraberinde yer alan protokolle birlikte kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı.

Açılış sonrası Resim Öğretmeni Nalcı ve İl Müftüsü Enver Türkmen refakatinde sergiyi gezen Vali Arslantaş, Yüce Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-i Hüsna Sergisi ve her bir ismin anlamları ile ilgili bilgiler aldı.

Sergi açılışına başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı V. İl Hukuk İşleri Müdürü Mehmet Polat, İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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