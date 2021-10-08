VALİ ARSLANTAŞ, KUZEY IRAK BÖLGESİNDE YARALANAN ASKERİN AİLESİNE ZİYARETTE BULUNDU - Haberler
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VALİ ARSLANTAŞ, KUZEY IRAK BÖLGESİNDE YARALANAN ASKERİN AİLESİNE ZİYARETTE BULUNDU

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ARSLANTAŞ, KUZEY IRAK BÖLGESİNDE YARALANAN ASKERİN AİLESİNE ZİYARETTE BULUNDU

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, görev yaptığı Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanan Bucak İncirdere Köyünden Uzman Çavuş Ferdi Dağaşan'ın ailesini ziyaret etti.

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, görev yaptığı Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde Bombalı Saldırı sonucu yaralanan Bucak İncirdere Köyünden Uzman Çavuş Ferdi Dağaşan'ın ailesini ziyaret etti.

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uzman Çavuş Ferdi Dağaşan'la sabah saatlerinde telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş, Cuma Namazı sonrası askerimizin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kahraman Askerimizin sağlık durumunun iyi olduğunu, İncidere Köyünde ikamet eden ailesiyle paylaşan Vali Arslantaş, kendisiyle görüştüğünü devletimizin tüm imkanları ile askerimizin ve siz değerli ailesinin yanlarında olduğunu ifade etti.

Ziyartte Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal yer aldı.

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Haber: VALİ ARSLANTAŞ, KUZEY IRAK BÖLGESİNDE YARALANAN ASKERİN AİLESİNE ZİYARETTE BULUNDU - Haberler
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