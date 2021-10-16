VALİ ARSLANTAŞ GÖLHİSARDA 300 DEKAR ALANDA FAALİYETİNİ SÜRDÜREN BİR İŞLETMENİN SERA VE TESİSLERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Gölhisar İlçesi Karapınar Köyü'nde Nevzat Akcan Tarım Ürünleri İşletmesine ait sera ve tesislerde incelemede bulundu.

Sera incelemeleri sırasında Kaliforniya ve Kapia Biberi toplayan kadın çiftçilere eşlik eden Vali Arslantaş, bir süre sohbet ederek, iyi çalışmalar ve kolaylıklar diledi.

İlimizde örtü altı yetiştiriciliğinde önemli mesafeler alan Gölhisar İlçemizde örnek bir sera ve tesisi incelediklerini belirten Vali Arslantaş, Gölhisar İlçemizde 300 dekar alanda üretimlerini sürdüren, iç piyasada turistik oteller ve dış piyasada Rusya, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren işletme hakkında firma ortaklarından bilgi aldı, hayırlı bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Ziyaretleri dolayısıyla Vali Arslantaş'a teşekkür eden firma yetkilileri, üretim alanını her gecen yıl artırdıklarını belirterek, 2021 yılında içerisinde sabit 40 kişiye ve üretim döneminde yaklaşık 200 kişiye istihdam imkanı sağlayarak, bölge ve Ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirttiler.

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