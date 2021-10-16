VALİ ARSLANTAŞ, GÖLHİSAR İLÇESİNDE TARIMIN GELECEKTEKİ YEŞİL ALTINI, MUCİZEVİ BİTKİ OLARAK ANILAN KENEVİRİN HASAT TÖRENİNE KATILDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Kenevir ekim izninin olduğu 20 ilden biri olan Burdur'un Gölhisar İlçesinde tarımda geleceğin yeşil altını, mucizevi bitki olarak anılan kenevirin hasat törenine katıldı. Kenevirin Burdur'da ve ülkemizde yaygınlaştırılması ve endüstriyel yatırımı için araştırma geliştirme çalışmalarına öncülük eden Orallar Grup Şirketleri tarafından, bu doğrultuda iki yıldır Gölhisar ilçesinde 17 dönüm arazide yapılan ekim süreçleri için sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının önemli safhalarından birisi olan kenevir hasatı bugün gerçekleşen törenle yapıldı. Hasat töreni öncesi Orallar grubunun yeni şirketleri olan, kenevir araştırma geliştirme çalışmalarını yürütecek KABALİS Tarım A. Ş., Yerli ve Milli Otomasyon Sistemleri sloganıyla tarım teknolojileri araştırma ve üretimini yürütecek olan TARGE Otomasyon A. Ş. ve Orallar Plaza'nın açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış programı konuşmaların ardından, dua edilmesi ve kurdele kesimiyle devam etti. Vali Arslantaş, Açılışın ardından Orallar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alirıza Oral'la birlikte plazıyı gezerek yeni kurulan şirketler ve Orallar grubun çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Açılış toreni sonrası Kenevir Hasat Törenine geçildi. Orallar Grup Yönetim ve yatırım danışmanı Şehzan Seçen'in açılış konuşmasıyla başlayan hasat programında, Seçen tarafından ilaç, kozmetik, otomotiv, tekstil, yalıtım, kağıt ve inşaat malzemelerine kadar çok geniş bir alanda kullanılabilen kenevir bitkisi ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Programın devamında İl Tarım ve Orman Müdür V. Erol Koç, Yozgat Bozok Kenevir İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hitit Makina İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından hasat torenine geçildi. Vali Arslantas hasat töreni sırasında Müdür Koç ve Orallar Grup yöneticilerinden Kenevirin ekim ve hasat süreci ile ilgili bilgi aldı. Hasatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Arslantaş burada yaptığı açıklamada; "Eylül ayında resmi gazetede yayınlanan kenevir üretiminin yapılacağı 20 ilden birisi olan Burdur'da bugün buraya izinli kenevirin resmi hasatını yapmak için geldik. Otomotiv, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan kenevir ilimizin önünü açacak ürünlerden birisidir. İlimize hayırlar getireceğini düşündüğümüz bu sektörün geliştirilmesi için her zaman üreticinin yanında olacağız. Yanlış bir algıdan dolayı Hint Keneviri gibi zararlı madde içerdiği düşünülen bu kenevir bitkisi endüstriyel bir üründür. Cumhurbaşkanımızın böylesine bir ortamda cesaretiyle kenevir ekimine izin vermesiyle birlikte bu sektöründe önünün açılacağını düşünüyorum. Düzenlenen programa başta Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş olmak üzere Orallar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Alirıza Oral, Yozgat Bozok Kenevir İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hitit Makina İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Tarım ve Orman İl Müdür V. Erol Koç, İl ve İlçe yöneticileri, stk ve oda başkanları katıldı.

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