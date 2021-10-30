VALİ ARSLANTAŞ, BORSA EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sektör paydaşları oda, birlik ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Tarım Sektörü Değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda tarım sektöründe başta girdi maliyetlerinden kaynaklı yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri olmak üzere Burdur tarım ve hayvancılığı masaya yatırılarak karşılıklı değerlendirmeler ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp'in ev sahipliğinde Borsa Binasında gerçekleşen toplantıya Vali Arslantaş'ın yanı sıra Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Sayın Yasin Uğur, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Oda, borsa, birlik ve ilgili stk'ların temsilcileri katıldı.

Toplantıda tüm sektör paydaşları söz alarak İlimizde ki üretici ve çiftçilerimizin sahada karşılaştıkları sıkıntıları ve beklentileri dile getirdiler.

Vali Arslantaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede; "gerek köy ziyaretlerimiz olsun gerekse bu tarz bir araya geldiğimiz toplantılarda bizlere tarım ve hayvancılık sektöründe sorun olarak iletilen konuların başında girdi maliyetlerin yüksek olması geliyor.

Yem, gübre, mazot ve sulama ile ilgili olarak enerji maliyetlerinin yüksekliği öncelikli olarak dile getirilen konular.

Ülke genelinde Tarım Bakanlığımız tarafından çiftçilerimize, tarımla iştigal olan üreticilerimize yönelik 146 kalem destekleme verilmekte. Bu desteklemelerden yaklaşık 50'ye yakını ilimizde uygulanıyor.

Tarım Bakanımızla bir araya geldiğimiz bir toplantıda, yaşanan girdi maliyetleri ve desteklemelerle ilgili konuları dile getirerek, mazota, yeme, enerjiye ve gübreye olmak üzere 4 kalemde verilecek desteklemenin çok önemli olduğunu ve üreticinin çiftçinin sıkıntı yaşadığı girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından bu dört kalemde yapılacak desteklemelerin önemine dikkat çekmiştir.

Bu konuda Tarım Bakanlığımızın destekleme olarak çok ciddi bir çalışmaları var.

Küresel olarak dünyanın içinden geçtiği bu zor şartları birlik beraberlik içerisinde, daha çok çalışarak, üreterek atlatacağımızı inanıyorum. " dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin dile getirilmesi ile sona erdi.

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