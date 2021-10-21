VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ZÜMRÜT KAPLICALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap İlçemizde bulunan Zümrüt Kaplıcalarını ziyaret etti.

Yapım çalışmaları devam eden kaplıcanın inşaat alanını gezen Vali Pehlivan; Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve çalışmaları yürüten firma yetkilisi Fikret Durmuş'tan bilgiler alarak inceleme ve değerlendirmelerde bulundu, çeşitli talimatlar verdi.

Projesinde; 2 katlı otel binalarına toplam 18 apart daire, 2 kapalı havuz, 3 açık havuz, 1 çocuk havuzu, idari kısım, kamp alanı, çocuk oyun grubu ve sosyal alanlar bulunduğunu söyleyen Vali Pehlivan, kaplıcaların bu proje ile yapısal olarak hem kapasitesinin hem de hizmet kalitesinin geliştirilerek çok daha sağlıklı koşullarda ziyaretçilerin kullanımına sunulması için çalışmaların devam ettiğini, projenin hayata geçmesiyle Beytüşşebab İlçemizde termal turizmin canlanmasının amaçlandığını, hem yerel halkın turizm faaliyetleri içine katılacağını hem de ziyaretçi sayısının artacağını ve bu sayede kaplıcaların İlçemizin ve İlimizin ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

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