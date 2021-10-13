VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN; VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN; VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN; VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ; Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde devam eden aşılama çalışmaları, emniyet ve asayiş konuları, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirilen toplantıda Vali Pehlivan, ilçelerde devam eden proje ve yatırımlar hakkında Kaymakamlardan bilgiler alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

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Haber: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN; VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
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