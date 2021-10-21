VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, POLİS TRAFİK DENETLEME ve KONTROL NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İlimiz Merkez Cizre yolu üzerinde bulunan Polis Trafik Denetleme ve Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Uygulama noktasına araçlarıyla gelen vatandaşlarla görüşen Vali Pehlivan, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemi hakkında hatırlatmalarda bulundu, aşı olmayan ya da aşı sırası gelen vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet etti, görevli emniyet ve sağlık personellerine başarı ve kolaylıklar diledi. Aşılama noktasında aşılarını yaptıran vatandaşlarımızla da görüşerek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

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