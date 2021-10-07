VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE 2 FİLM EKİBİNİN DAVETİNE İCABET ETTİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İlimizde çekimlerine başlanılan "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" filminin Cizre Dengbej evindeki setine konuk oldu.

Şırnak İlimizde çekilen filmin ikinci serisi için toplanan film ekibi, çekimlerin sürdüğü sette bir video çekerek twitter sosyal medya hesabından Vali Pehlivan'ı çay içmeye, sete davet ettiklerini bildirdiler. Vali Pehlivan da Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediye Başkan V. Mehmet Tunç ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile birlikte film ekibinin davetine icabet etti.

Set alanında Vali Pehlivan'ı yapımcı Bülent Durgun, yönetmen Gürsel Ateş, oyuncular ve set ekibi karşıladı. Vali Pehlivan, settekilerle çay eşliğinde hasbihal etti, çekilen ilk setin "oyun" komutunu vererek bir süre çekimleri izledi.

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