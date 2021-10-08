VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İHRACAT YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İHRACAT YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İHRACAT YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İhracat Yıldızları Ödül Törenine katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İhracat Yıldızları Ödül Törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda Cizre TSO'nun Faaliyetleri adlı video gösterimi izlendi.

Cizre Kaymakamlığında düzenlenen ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan, ekonomiye değer katan, ödül alacaklara ve ödül alacakların şahsında zerre misali dahi olsa ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, yarınlara daha emin adımlarla yürümesine katkı sağlayan bütün işadamlarına teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Törenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ise yaptığı yaptığı konuşmada, TSO'nun faaliyetleri ve hedeflerinden bahsederek bölge ekonomisinin kalkınması adına yapılacak çalışmaları anlattı.

Program, Vali Pehlivan ve katılımcılar tarafından Cizre'de faaliyet gösteren 5 firmaya ödül verilmesinin ardından sona erdi.

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Haber: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İHRACAT YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI - Haberler
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