VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, H. MEHMET KASIMOĞLU CAMİİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi İlçemiz Üçağaç Köyü'ne bağlı Besta Belek mezrasını ziyaret ederek H. Mehmet Kasımoğlu Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Edilen duanın ardından Vali Pehlivan, beraberindeki heyet ile birlikte caminin açılışını gerçekleştirdi, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kılınan İkindi Namazı sonrası camide incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen H. Mehmet Kasımoğlu Camii'nin yapımında katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

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