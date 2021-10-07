VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, GÜÇLÜKONAK İLÇEMİZDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güçlükonak İlçemizde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Vali Pehlivan, koronavirüsle mücadelede #temizlik #maske #mesafe başta olmak üzere muhtelif tedbirlere uyulmaya devam edileceğini, virüsten korunmak için sırası gelenin mutlaka aşısını yaptırması gerektiğini belirtti. Esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi.

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