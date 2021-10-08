VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, CİZRE İLÇEMİZE BAĞLI KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre Dengbej Evinde Cizre İlçemize bağlı Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarların sorun, tespit ve taleplerini dile getirdiği toplantıda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Vali Pehlivan, pandemi döneminde de tedbir kurallarına uygun şekilde Muhtar toplantılarını sürdürdüklerini, Muhtarlarımız ile mütemadiyen bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

İlimiz genelinde tamamlanan ve devam eden yatırım ve faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, Pandemi ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ile takip, denetim ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi, İl genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi; bu süreçte Muhtarlarımıza da önemli görevler düştüğünü belirtti, aşılama çalışmalarını birebir yakından takip etmelerini istedi, pandemi sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi.

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