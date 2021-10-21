VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BEYTÜŞŞEBAP - AYVALIK KÖY YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap - Ayvalık köy yolunda devam eden BSK'lı yol asfaltlama ve alt yapı çalışmaları hakkında Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve yetkililerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap - Ayvalık köy yolunda devam eden BSK'lı yol asfaltlama ve alt yapı çalışmaları hakkında Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve yetkililerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.
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