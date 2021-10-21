VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BEYTÜŞŞEBAP - AYVALIK KÖY YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BEYTÜŞŞEBAP - AYVALIK KÖY YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BEYTÜŞŞEBAP - AYVALIK KÖY YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap - Ayvalık köy yolunda devam eden BSK'lı yol asfaltlama ve alt yapı çalışmaları hakkında Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve yetkililerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap - Ayvalık köy yolunda devam eden BSK'lı yol asfaltlama ve alt yapı çalışmaları hakkında Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve yetkililerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

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