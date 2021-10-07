VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BELKISANA (HISTA) KAPLICALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

DİCLE, DİYARBAKIR (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Güçlükonak İlçemizde Dicle Nehri kıyısında bulunan Belkısana (Hısta) Kaplıcalarını ziyaret etti.

Restorasyon çalışmaları devam eden kaplıcayı gezen Vali Pehlivan; Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Sökmen, Yatırım ve İnşaat Müdürü Selma Özçınar ve yetkililerden bilgiler alarak inceleme ve değerlendirmelerde bulundu, çeşitli talimatlar verdi.

66 oda kapasiteli Termal Oteli gezerek kaplıcayı kullanan vatandaşlar ve kaplıca etrafında bulunan tesis işletmecileriyle de sohbet eden Vali Pehlivan, kaplıcaların modernize edilerek daha sağlıklı koşullarda ziyaretçilerin kullanımına sunulması için çalışmaların devam ettiğini, projenin hayata geçmesiyle hem yerel halkın turizm faaliyetleri içine katılacağını hem de ziyaretçi sayısının artacağını ve bu sayede kaplıcaların İlimizin ekonomisine önemli bir katkı sağlayabileceğini belirtti.

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