Vali Ali Çelik, Yunus Emre ve Türkçe Yılı Sempozyumu'na katıldı

Doğruluk, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri ve duru Türkçesiyle yüzyıllardır insanlığa yol gösteren Türk düşünürü ve şair Yunus Emre vefatının 700. yılında Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda anıldı.

14- 15 Ekim tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek Yunus Emre ve Türkçe Yılı Sempozyumu'nun açılış töreni DPÜ İslami İlimler Fakültesinde yapıldı.

Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, STK Temsilcileri, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan programda birer konuşma yapan DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yunus Emre'yi anlattılar.

Daha sonra Kütahya Valisi Ali Çelik günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Vali Ali Çelik, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla genelge yayımlandığını ve UNESCO'nun 2021 yılını "Yunus Emre Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

"YUNUS EMRE GİZEMLİ BİR NEHİR DEĞİL, DURU BİR SUDUR"

Yunus Emre'nin, yüzyıllardır insanlığa yol gösteren değerlerinin bütün insanlık tarafından anlaşılması için evrensel bir dil kullandığının altını çizen Vali Ali Çelik, "Yunus Emre, 'Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır. ' diyor. Ne bildiğinizin çok bir ehemmiyeti yok; karşınızdaki sizden ne anlıyorsa esas olandır. Belki de bu nedenle, bütün sözlerini gizemli bir nehir gibi değil, herkesin anlayabileceği şekilde, duru bir su gibi ifade etmiştir. Onu bu anlamda farklı kılan da arı ve duru Türkçesidir" diye konuştu.

"SADE DİLİ ONUN GÜÇSÜZLÜĞÜ DEĞİL"

Yunus Emre'nin sade bir dille ifade ettiği şiirlerindeki derin manaya dikkat çeken Vali Çelik, "Şiirlerindeki sadelik onun güçsüzlüğünü ifade etmiyor. Asıl güç mana derinliğine sayfalarca yazı yazılacak şekildeki bir bilgiyi iki kelimeyle ifade etmektir. Kendime olan en büyük tembihatım da budur: Sadeliği; sevgi, merhamet ve insanı esas alacak şekilde öne çıkarmak" dedi.

"DİL, MİLLETİ MİLLET YAPAN ANA UNSURDUR"

Türkçenin bilinçli ve doğru kullanımının önemine de vurgu yapan Vali Çelik, "Dil; milletin temel dinamiği, milleti millet yapan ana unsurdur. Bugün Yunus Emre'nin mana iklimindeki derinliği ve anlam arayışının yanında onun kullanmış olduğu Türkçeyi de düşünmemiz gerekiyor. Bugün maalesef evrensel ve küresel dünyanın ortaya çıkardığı en büyük zorluk çok fazla yabancı kelimenin bizi uyaran ve etkileyen alanlarda hızlı bir şekilde yer etmesi. Bizi bir arada tutan ana unsur olan dilimizi, dilimizin gücünü, Türkçeyi doğru kullanma alışkanlığı ve bunun yaygınlaştırılması noktasındaki tavrımızı ortaya koymalıyız" diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, " Sempozyumun ülkemize ve insanlığa ciddi katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.

Alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla yapılan sempozyumun ilk gününde 3 oturum düzenlendi. Sempozyum, 15 Ekim saat 10. 00'da çevrim içi düzenleneck 4. oturumla sona erecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri