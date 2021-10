Vali Ali Çelik, Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü'ne katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü"ne katıldı. Sevgi Yolu'nda düzenlenen yürüyüşe "Hayır demek yaşam tarzıdır! Size sunulan zararlı maddeye 'hayır' deyin" yazılı pankartıyla destek veren Vali Ali Çelik, yürüyüş boyunca karşılaştığı esnaf ve vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde, "Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Ellerinde pankart ve dövizlerle Sevgi Yolu boyunca yürüyen katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiler.

Yürüyüşe "Hayır demek yaşam tarzıdır! Size sunulan zararlı maddeye 'hayır' deyin" yazılı pankartıyla destek veren Vali Ali Çelik, yürüyüş boyunca karşılaştığı esnaf ve vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede yüzyılı aşkın tarihi birikimiyle en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini kaydeden Vali Ali Çelik, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

VALİ ALİ ÇELİK: GENÇLERİMİZİN MÜCADELEDEKİ DURUŞU BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Yürüyüşte özellikle gençleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Gençlerimizin her türlü bağımlılığa karşı farkındalık kazanması, hayatın içindeki bakışlarının güçlü olması toplumumuzun da güçlü olacağı anlamına geliyor. Onların her türlü bağımlılığa karşı mücadelesi, duruş ve tavır sergilemeleri bizler için çok değerli. Her türlü bağımlılığa hayır demeliyiz" diye konuştu.

"TOPLUMUN BİLİNÇ, GÜÇ VE KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü'nü organize ettiklerini belirten Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, "İlimizdeki kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve ortak çalışmalar geliştirerek bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ilkokullarda, ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşıp çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bağımlılıklar konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve sizleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Hepimiz için bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşe; Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, üniversite toplulukları ve Kütahya Yeşilay Spor Kulübü sporcuları da destek verdi.

