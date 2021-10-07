KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği (KÜDİYAD) tarafından düzenlenen vefa yemeği programına katıldı.

Programa Vali Ali Çelik'in yanı sıra İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, KÜDİYAD Başkanı Murat Oruç, Müftü Yardımcısı Tahsin Ekin, Din Hizmetleri Şube Müdürü Gürsel Bayram ile emekli din görevlileri katıldı.

KÜDİYAD tarafından desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Ulu Cami baş imam hatibi Süleyman Altıntaş'a plaket verildi.

Din görevlilerinin pandemi sürecinde ciddi emek verdiğini söyleyen Vali Ali Çelik, "Din görevlilerimizin her alandaki çalışmaları, hizmetleri bize güç veriyor. Her birine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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