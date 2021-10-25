Vali Ali Çelik, uygulama mutfağının açılışına katıldı
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) bünyesinde, 2018 yılında kurulan ve 2019 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına kavuştu.
KÜTAHYA (Habermetre) - Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) bünyesinde, 2018 yılında kurulan ve 2019 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına kavuştu.
Uygulama mutfağının açılış törenine Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca ile protokol üyeleri katıldı.
Açılışın ardından mutfakta incelemelerde bulunan Vali Çelik, Uysal'dan bilgiler aldı.
Açılan mutfakla birlikte 128 öğrencinin uygulamalı eğitim imkanı bulacağını söyleyen Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.