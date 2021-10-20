Vali Ali Çelik, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen yemekte köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yemeğe; Vali Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Aydın Börü, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ile yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile bazı daire müdürleri katıldı.

Vali Ali Çelik, program öncesi tüm masaları tek tek ziyaret ederek Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Vali Çelik "En genç muhtarımız Kızık Köyü Muhtarı İsmail Doğan'dan en büyüğümüz Cemalettin Mahallesi Muhtarı Can Sınay'a, hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"MUHTARLARIMIZ İÇİN BİRÇOK YENİLİKÇİ ADIM ATILDI"

19 Ekim'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında "Muhtarlar Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, "Muhtarlarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun çok gayretli çalışmaları oldu. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinden başlayarak özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik sistemi içerisine dahil edilmeleri gibi birçok yenilikçi adım bu dönemde atıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"KARŞILIĞI ÇOK OLMAYAN AMA DUASI BOL OLAN BİR İŞ"

Muhtarın vatandaşa uzanan, dokunan, temas eden en kısa mesafe olduğunu ifade eden Vali Çelik, "Hem şehir merkezi hem de köylerde yapmış olduğumuz incelemelerde muhtarlarımızın kapı kapı, kimin nerede, hangi halde olduğunu bilmesi, vatandaşlarımızla hemhal olmaları devletimiz adına memnuniyet verici. Bunu yapabilmek de bir gönül işi. Muhtarlık karşılığı çok olmayan; ama duası bol olan bir iş. Sahadaki tüm muhtarlarımıza göstermiş oldukları çaba ve vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmelerinden dolayı özellikle şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

"SAHADAKİ TESPİTLERİNİZ ÇOK DEĞERLİ"

Muhtarların sahadaki tespit ve geri bildirimlerinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Sahadan gelen bildirimleri sağlıklı alabilirseniz doğru kararları zamanında uygulayabilirsiniz. Bunun yolu da herkesi can kulağıyla dinlemek. İdarecilerin, idari karar mekanizması içindeki insanların dinlemesi gerekiyor. İmar işleri başta olmak üzere orada yaşayan insanların sorunlarına kadar dinleyerek çözüm için çaba sarf etmelisiniz. Bu, idareciler olarak bizim şiarımız olmalı" dedi.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

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