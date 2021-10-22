Vali Ali Çelik, KSBÜ'de "imza ve sergi günü" etkinliğine katıldı

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan sanat etkinliğine katıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen etkinlikte üyelerin eserleri görücüye çıktı.

"SANAT BİR ARAYIŞ, KENDİNİ BULMA MÜCADELESİDİR"

Sanatın insanın varoluşsal gerçeğini bulmada bir arayış mücadelesi olduğunu ve bunu çok kıymetli bulduğunu belirten Vali Ali Çelik, "İnsan kendi gerçekliğini aramak için çaba sarf eder. Bunun yansıması da nesnelere verdiğimiz anlamla ilgilidir. Yaşadığımız her türlü sıkıntıda kendimizi anlamlandıracağımız bir sosyal alan arayışı tüm bireylerin temel noktasıdır. Buna çıkış bulabildiğimiz ölçüde sosyalleşme ve var olduğumuzun gerçekliğiyle karşı karşıya kalırız. Bunun bir parçası da resim ve sanat. Sanata dair hepimizin içinde bir yetenek var. Bazılarımız bunu üzerine küller atarak yok ediyor, bazıları ise içindeki bu cevheri geliştiriyor; içine düşmüş olduğu durum ne olursa olsun içindeki sanatı dışarı aktarmak için büyük bir çabanın içerisine giriyor. Bu mücadeleyi, çabayı takdirle karşılıyorum. Bugünkü etkinlikten dolayı değerli sanatkarlarımızı, ressamlarımızı tebrik ediyor; emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

PROF. DR. VURAL KAVUNCU: TAVŞANLI FTR HASTANESİNİN BİR BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ OLARAK PLANLANIYOR

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ise sosyal sağlığın önemine vurgu yaparak, "Genel olarak sosyal sağlık kavramını çok iyi algılayamıyoruz. Bugünkü etkinlik bu alanı desteklemektedir. Başta Volkan Hocamız olmak üzere tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Kütahya, afiliasyon alanında en uyumlu çalışan illerden bir tanesidir. Tavşanlı'daki FTR Hastanesinin bir bölümü de Ruh Sağlığı merkezi olarak planlanmaktadır. Yalnız bunun gerçekleşmesi için personel ihtiyacı bulunmaktadır. En kısa zamanda buranın faaliyete geçeceğini umuyorum" diye konuştu.

Vali Ali Çelik konuşmaların ardından 26 sanatçının toplamda 170 eserinin beğeniye sunulduğu sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve sanatçıları tebrik etti.

Program, sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Aynaé adlı kitabın imzalanarak davetlilerle paylaşılmasının ardından sona erdi.

Etkinliğe; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, diğer protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

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