Vali Ali Çelik, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, yapımı devam eden Dumlupınar Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnşaatın son durumu hakkına bilgiler veren DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Mimarlık Fakültesi olarak da kullanılacak merkezde; bin 381 kişilik konferans salonu, 538 kişilik konferans salonu, 2 adet 186 kişilik konferans salonu, balo salonu, kafeterya sanatçı hazırlık odaları, öğrenci çalışma alanları ve ofisler bulunacağını söyledi.

Uysal, "Bina oturumu yaklaşık 11 bin m2 olup toplam kapalı alanı 20 bin 900 m2dir" dedi.

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