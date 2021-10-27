Vali Ali Çelik, kaymakamlarla video konferans sistemi üzerinden görüştü

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında, değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda; güvenlik ve asayiş, metruk binalar, uyuşturucuyla mücadele, trafik denetimleri ve farkındalık çalışmaları ile okulların genel durumu ayrıntılı şekilde ele alındı.

Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Cevahir, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un katılımıyla yapılan toplantıya ilçe kaymakamları video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Toplantıda kaymakamlara tek tek söz veren Vali Ali Çelik, ilçelerin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK

Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları hakkında da bilgiler alan Vali Ali Çelik, bayramın geniş katılım ve coşkuyla kutlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

METRUK BİNALARIN YIKIMI/İYİLEŞTİRİLMESİNDE BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Uyuşturucuya karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Çelik, güvenlik ve asayiş açısından tehlike arz eden metruk binaların bir an önce tespit edilerek yıkılması talimatını verdi. Vali Çelik, metruk binaların yıkılması/iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında belediyelerle de iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"EMNİYET KEMERİ KULLANIMINI ÖNE ÇIKARMALISINIZ"

Trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi, bu anlamda farkındalık oluşturulması için büyük bir gayret içerisinde olunduğunu ifade eden Vali Çelik, kaymakamlardan emniyet kemeri kullanımının önemini öne çıkaracak etkinlik ve faaliyetlerde bulunmalarını istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kahvehanelerde başlatılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının da devam ettiğine vurgu yapan Vali Çelik, kaymakamların faaliyetlere katılım göstermesi gerektiğini kaydetti.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ TAKİP EDİN"

Kaymakamlardan sık sık okul ziyaretleri yapmalarını, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleriyle neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulunmalarını isteyen Vali Çelik, öğrencilerin sınavlarının ve başarı durumlarının da bizzat kaymakamlar tarafından takip edilmesini istedi. Vali Çelik, "En büyük beklentim eğitim kalitesinin artırılması" dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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