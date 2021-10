Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantılarını sürdürüyor

KÜTAHYA (Habermetre) - Her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısında 55 vatandaşın taleplerini dinledi. Devletin imkanları çerçevesinde sorunları çözme gayretinde olduklarını söyleyen Vali Çelik, "Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, her ay düzenlenen Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm aradı. Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen "Halk Günü Toplantısı" Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla tek görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikayetleri dinledi, not aldı. 55 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili müdürlere talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi. Toplantıya Vali Ali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İŞ-KUR Müdür Vekili Hüsnü Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öztopal katıldı.

