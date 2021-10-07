Vali Ali Çelik: Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Kütahya merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti. Sanayide Kadın İstihdamı Projesi hakkında bilgiler alan Vali Çelik, "Bize düşen, elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle hazırlanan "Sanayide Kadın İstihdamı Projesi" için Kütahya pilot il seçildi. Projeyle; kadınların sanayide istihdamının artırılması, gençlerin önünde rol modellerin çoğaltılması ve sanayinin nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Vali Ali Çelik, proje hakkında bilgiler almak ve istişarelerde bulunmak üzere Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Sarıışık Tozaraydın ve TOBB Kütahya Oda-Borsa Akademik Danışmanı Dr. İçlem Er ile bir araya geldi.

Sanayide Kadın İstihdamı Projesi hakkında bilgiler alan Vali Çelik, "Bize düşen, elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

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