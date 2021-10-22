Vali Ali Çelik, Altıntaş'ta sergi açılışına katıldı
Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşan filografi sanatçısı Rabia Sert'in ilk kişisel sergisinin açılışına katıldı.
KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşan filografi sanatçısı Rabia Sert'in ilk kişisel sergisinin açılışına katıldı.
259 eserin yer aldığı sergi Altıntaş Esnaf Ve Sanatkarlar Odasında açıldı.
Eserleri inceleyip bilgiler alan Vali Çelik, Sert'i tebrik ederek ilk sergisinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılışa Vali Çelik'in yanı sıra Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı (KÜTESOB) İbrahim Yiğit ile protokol üyeleri katıldı.
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