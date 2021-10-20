Vale, Düşük Fiyatlar Nedeniyle Dördüncü Çeyrekte Demir Cevheri Üretimini Yavaşlattı

Brezilyalı madencilik firması Vale (Vale, madencilik ile metaller sektöründe çalışan Brezilya merkezli çokuluslu firmadır. Vale firması aynı zamanda maden cevheri taşımacılığında Brezilya'nın en büyük, yerkürenin ise başlıca büyük lojistik firmalarından biri olup merkez ofisi Rio de Janeiro kentindedir. Ç. N. ) Salı günü (19/10/2021) yaptığı açıklamada, getirisi az olan demir cevheri üretimini düşen fiyatlar nedeniyle dördüncü çeyrekte yaklaşık dört milyon ton yavaşlattığını ve eğer fiyatlarda yükselme olmazsa gelecek yılda da üretimi azaltabileceğini açıkladı.

Vale, bir taşınmaz mal bildirimi sırasında, yıllık demir cevheri üretiminin şu an itibariyle 315 ila 335 milyon ton arası olarak belirlenmiş hedef aralığının alt yarısına inmesinin beklendiği bilgisini verdi.

Firma, eğer şu an varolan senaryo değişmezse düşük getirili ürün tekliflerini gelecek yıl 12 milyon ton-15 milyon ton aralığına kadar indireceği bilgisini de ekledi.

Firma ayrıca, "Üretim ile satış stratejisi, kar payı doruklaştırmasına odaklanıp hacim temel alınarak belirlenmiş değere öncelik veren piyasa koşullarına dayanmaktadır. " açıklamasını yaptı.

Vale, üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %0, 8 oranında artışla 89, 42 milyon ton demir cevheri ürettiğini belirtti.

Madencilik firması bunun yanısıra, büyük ölçüde Sudbury madenindeki iş kesintileri nedeniyle bir yıl öncesine göre %22 oranında daha az olarak 30. 200 ton nikel ürettiği açıklamasında bulundu.

Demir cevheri fiyatları, Mayıs ayında ulaşılan rekor fiyatların ardından Çin'de sunum kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte istem görünümünün zayıflaması sonucunda keskin bir biçimde düştü.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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